"Вашингтон Візардс" перемогою над "Атлантою" відкрили серію плей-оф НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Поєдинком 4-ї та 5-ї команд Східної конференції НБА "Вашингтон Візардс" та "Атлантою Хокс" продовжився розіграш першого раунду плей-оф НБА, передає УНН.
Господарі почали гру більш успішніше та лідирували, набравши вдвічі більше очок за "яструбів" – 20:10. Але на другу чверть команди виходили за рахунку 29:25 на користь "Атланти". Дану 12-хвилинку в ролі тих, хто наздоганяє були столичні гравці.
Починаючи з передостанньої чверті "Візардс" вирвалися вперед і не підпустили суперників у рахунку до фінальної сирени – 114:107.
Найрезультативнішим гравцем зустрічі став розігруючий переможців Джон Волл, який набрав 32 очки, а також віддав 14 передач. "Атланті" 25 балів та 9 передач приніс розігруючий Денніс Шрьодер.
Як повідомляв УНН, "Клівленд" мінімально переміг "Індіану" у матчі-відкритті плей-оф НБА сезону 2016-17.