"Вашингтон Уизардс" победой над "Атлантой" открыли серию плей-офф НБА

Хозяева начали игру более успешно и лидировали, набрав вдвое больше очков чем "ястребы" - 20:10. Но на вторую четверть команды выходили при счете 29:25 в пользу "Атланты". Данную 12-минутку в роли догоняющего были столичные игроки.

Начиная с предпоследней четверти "Уизардс" вырвались вперед и не подпустили соперников в счете до финальной сирены - 114:107.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий победителей Джон Уолл, набравший 32 очка, он также отдал 14 передач. "Атланте" 25 баллов и 9 передач принес разыгрывающий Деннис Шредер.

Как сообщал УНН, "Кливленд" минимально победил "Индиану" в матче-открытии плей-офф НБА сезона 2016-17.