"Вашингтон Уизардс" победой над "Атлантой" открыли серию плей-офф НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Поединком 4-й и 5-й команд Восточной конференции НБА "Вашингтон Уизардс" и "Атлантой Хокс" продолжился розыгрыш первого раунда плей-офф НБА, передает УНН.
Хозяева начали игру более успешно и лидировали, набрав вдвое больше очков чем "ястребы" - 20:10. Но на вторую четверть команды выходили при счете 29:25 в пользу "Атланты". Данную 12-минутку в роли догоняющего были столичные игроки.
Начиная с предпоследней четверти "Уизардс" вырвались вперед и не подпустили соперников в счете до финальной сирены - 114:107.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий победителей Джон Уолл, набравший 32 очка, он также отдал 14 передач. "Атланте" 25 баллов и 9 передач принес разыгрывающий Деннис Шредер.
Как сообщал УНН, "Кливленд" минимально победил "Индиану" в матче-открытии плей-офф НБА сезона 2016-17.