"Вашингтон" переміг "Міннесоту" у центральному протистоянні НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. "Вашингтон Кепіталс" перервав серію з чотирьох поразок, перемігши на власному льоду "Міннесоту Вайлд", повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.
За підсумками двох періодів господарі зробили значний заділ завдяки шайбам Шмідта, Овечкіна та Кузнєцова – 3:0. В заключній 20-хвилинці "Міннесота" зменшила відставання до мінімуму (забивали Дамба і Стаал), але останнє слово залишилось за "Кепіталс" в складі яких відзначився Бігл – 4:2.
Примітно, що капітан "Кепіталс" Олександр Овечкін перервав найтривалішу гольову засуху в кар'єрі з 10 матчів.
Варто відзначити, що "Вашингтон" лідирує в загальній таблиці НХЛ з 97 очками, на два бали випереджаючи "Піттсбург", у якого є гра в запасі.
Додамо також, "Міннесота" програла вп'яте в останніх семи зустрічах і пропустила вперед "Чикаго", опустившись на друге місце Західної конференції - 92.
Як повідомляв УНН, хокеїсти "Калгарі" виграли десятий матч поспіль в НХЛ.