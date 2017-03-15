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"Вашингтон" переміг "Міннесоту" у центральному протистоянні НХЛ

"Вашингтон" переміг "Міннесоту" у центральному протистоянні НХЛ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. "Вашингтон Кепіталс" перервав серію з чотирьох поразок, перемігши на власному льоду "Міннесоту Вайлд", повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

За підсумками двох періодів господарі зробили значний заділ завдяки шайбам Шмідта, Овечкіна та Кузнєцова – 3:0. В заключній 20-хвилинці "Міннесота" зменшила відставання до мінімуму (забивали Дамба і Стаал), але останнє слово залишилось за "Кепіталс" в складі яких відзначився Бігл – 4:2.

Примітно, що капітан "Кепіталс" Олександр Овечкін перервав найтривалішу гольову засуху в кар'єрі з 10 матчів.

Варто відзначити, що "Вашингтон" лідирує в загальній таблиці НХЛ з 97 очками, на два бали випереджаючи "Піттсбург", у якого є гра в запасі.

Додамо також, "Міннесота" програла вп'яте в останніх семи зустрічах і пропустила вперед "Чикаго", опустившись на друге місце Західної конференції - 92.

Як повідомляв УНН, хокеїсти "Калгарі" виграли десятий матч поспіль в НХЛ.

Українські Національні Новини

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