"Вашингтон" победил "Миннесоту" в центральном противостоянии НХЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. "Вашингтон Кэпиталс" прервал серию из четырех поражений, победив на своем льду "Миннесоту Уайлд", сообщает УНН со ссылкой на сайт соревнований.
По итогам двух периодов хозяева сделали значительный задел благодаря шайбам Шмидта, Овечкина и Кузнецова - 3: 0. В заключительной 20-минутке "Миннесота" уменьшила отставание до минимума (забивали Дамба и Стаал), но последнее слово осталось за "Кэпиталс" в составе которых отличился Бигл - 4: 2.
Примечательно, что капитан "Кэпиталс" Александр Овечкин прервал самую продолжительную голевую засуху в карьере из 10 матчей.
Стоит отметить, что "Вашингтон" лидирует в общей таблице НХЛ с 97 очками, на два балла опережая "Питтсбург", у которого есть игра в запасе.
Добавим также, "Миннесота" проиграла в пятый раз в последних семи встречах и пропустила вперед "Чикаго", опустившись на второе место в Западной конференции - 92.
Как сообщал УНН, хоккеисты "Калгари" выиграли десятый матч подряд в НХЛ .