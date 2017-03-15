"Вашингтон" победил "Миннесоту" в центральном противостоянии НХЛ

По итогам двух периодов хозяева сделали значительный задел благодаря шайбам Шмидта, Овечкина и Кузнецова - 3: 0. В заключительной 20-минутке "Миннесота" уменьшила отставание до минимума (забивали Дамба и Стаал), но последнее слово осталось за "Кэпиталс" в составе которых отличился Бигл - 4: 2.

Примечательно, что капитан "Кэпиталс" Александр Овечкин прервал самую продолжительную голевую засуху в карьере из 10 матчей.

Стоит отметить, что "Вашингтон" лидирует в общей таблице НХЛ с 97 очками, на два балла опережая "Питтсбург", у которого есть игра в запасе.

Добавим также, "Миннесота" проиграла в пятый раз в последних семи встречах и пропустила вперед "Чикаго", опустившись на второе место в Западной конференции - 92.

Как сообщал УНН, хоккеисты "Калгари" выиграли десятый матч подряд в НХЛ .