"Вашингтон" переміг "Коламбус" у матчі лідерів НХЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Лідери НХЛ "Вашингтон Кепіталс" та "Коламбус Блю Джекетс" провели очну зустріч в якій переможцем вийшли хокеїсти столичного клубу. Про це інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
Вирішальним періодом протистояння став другий відрізок, коли гості зусиллями Оші, Бураковскі і Нісканена відправили три шайби без відповіді у ворота російського голкіпера Бобровського. Натомість "Коламбус" відповів двома точними кидками Джонсона і Квінсі в заключній 20-хвилинці – 3:2.
Зауважимо, що "Блю Джекетс" вперше в сезоні програли втретє поспіль і на один бал відстають від "Піттсбурга" в боротьбі за друге місце Східної конференції дивізіону.
Відзначимо, що за чотири матчі до кінця чемпіонату "Вашингтон" на п'ять очок випереджає "Піттсбург" і "Чикаго" і боротьбі за звання найкращого клубу сезону.
До вашої уваги результати других матчів ігрового дня:
"Чикаго Блекхокс" - "Бостон Брюїнс" - 2:3;
"Тампа-Бей Лайтнінг" - "Даллас Старс" - 6:3;
"Сент-Луїс Блюз" - "Нешвілл Предаторс" - 4:1;
"Піттсбург Пінгвінс" - "Кароліна Харрікейнс" - 3:2;
"Міннесота Уайлд" - "Колорадо Евеланш" - 5:2;
"Ванкувер Кенакс" - "Сан-Хосе Шаркс" - 1:3;
"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Філадельфія Флайєрс" - 4:3;
"Калгарі Флеймс" - "Анахайм Дакс" - 3:4;
"Лос-Анджелес Кінгс" - "Арізона Койотіс" - 1:2;
"Баффало Сейбрс" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:4.
Як повідомляв УНН, чотири клуби НХЛ гарантували вихід у плей-оф.