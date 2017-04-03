"Вашингтон" победил "Коламбус" в матче лидеров НХЛ

Решающим периодом противостояния стал второй отрезок, когда гости усилиями Оше, Бураковски и Нисканена отправили три безответные шайбы в ворота российского голкипера Бобровского. А "Коламбус" ответил двумя точными бросками Джонсона и Квинси в заключительной 20-минутке - 3:2.

Заметим, что "Блю Джекетс" впервые в сезоне проиграли третий раз подряд и на один балл отстают от "Питтсбурга" в борьбе за второе место Восточной конференции дивизиона.

Отметим, что за четыре матча до конца чемпионата "Вашингтон" на пять очков опережает "Питтсбург" и "Чикаго" и борьбе за звание лучшего клуба сезона.

Вашему вниманию результаты вторых матчей игрового дня:

"Чикаго Блэкхокс" - "Бостон Брюинз" - 2:3;

"Тампа-Бэй Лайтнинг" - "Даллас Старс" - 6:3;

"Сент-Луис Блюз" - "Нэшвилл Предаторс" - 4:1;

"Питтсбург Пингвинс" - "Каролина Харрикейнс" - 3:2;

"Миннесота Уайлд" - "Колорадо Эвеланш" - 5:2;

"Ванкувер Кэнакс" - "Сан-Хосе Шаркс" - 1:3;

"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Филадельфия Флайерз" - 4:3;

"Калгари Флэймз" - "Анахайм Дакс" - 3:4;

"Лос-Анджелес Кингс" - "Аризона Койотис" - 1:2;

"Баффало Сейбрз" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:4.

Как сообщал УНН, четыре клуба НХЛ гарантировали выход в плей-офф.