"Вашингтон" победил "Коламбус" в матче лидеров НХЛ

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115689 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174357 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127816 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123575 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116368 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106413 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107458 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103878 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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"Вашингтон" победил "Коламбус" в матче лидеров НХЛ

"Вашингтон" победил "Коламбус" в матче лидеров НХЛ

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Лидеры НХЛ "Вашингтон Кэпиталс" и "Коламбус Блю Джекетс" провели очную встречу в которой победителем вышли хоккеисты столичного клуба. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.

Решающим периодом противостояния стал второй отрезок, когда гости усилиями Оше, Бураковски и Нисканена отправили три безответные шайбы в ворота российского голкипера Бобровского. А "Коламбус" ответил двумя точными бросками Джонсона и Квинси в заключительной 20-минутке - 3:2.

Заметим, что "Блю Джекетс" впервые в сезоне проиграли третий раз подряд и на один балл отстают от "Питтсбурга" в борьбе за второе место Восточной конференции дивизиона.

Отметим, что за четыре матча до конца чемпионата "Вашингтон" на пять очков опережает "Питтсбург" и "Чикаго" и борьбе за звание лучшего клуба сезона.

Вашему вниманию результаты вторых матчей игрового дня:

"Чикаго Блэкхокс" - "Бостон Брюинз" - 2:3;

"Тампа-Бэй Лайтнинг" - "Даллас Старс" - 6:3;

"Сент-Луис Блюз" - "Нэшвилл Предаторс" - 4:1;

"Питтсбург Пингвинс" - "Каролина Харрикейнс" - 3:2;

"Миннесота Уайлд" - "Колорадо Эвеланш" - 5:2;

"Ванкувер Кэнакс" - "Сан-Хосе Шаркс" - 1:3;

"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Филадельфия Флайерз" - 4:3;

"Калгари Флэймз" - "Анахайм Дакс" - 3:4;

"Лос-Анджелес Кингс" - "Аризона Койотис" - 1:2;

"Баффало Сейбрз" - "Нью-Йорк Айлендерс" - 2:4.

Как сообщал УНН, четыре клуба НХЛ гарантировали выход в плей-офф.

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