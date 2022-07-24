Вашингтон неодмінно відреагує в разі спроб рф анексії нових територій – посол
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Цілком можливо, що росія намагатиметься анексувати нові території України. Проте США неодмінно надасть відповідь в разі цього. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомила надзвичайна і повноважна посол США в Україні Бріджит Брінк, передає УНН.
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«Ми бачили, як це було у Криму в 2014 році. І здається, вони використовують ту ж методичку. Ми бачимо, що в Херсоні та інших частинах України, які зараз окуповані Росією, намагаються видавати паспорти, вимагати російську мову в школах та адміністраціях, встановлювати проксі-лідерів у цих адміністраціях. Це обурливо, і не відповідає міжнародному праву. Тож наша позиція полягає в тому, щоб водночас привертати увагу до цього і переконатися в тому, що наші партнери і союзники про це знають, а потім вжити кроків, якщо Росія все ж вирішить це зробити», – повідомила Брінк.
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Вона додала, що США і надалі продовжуватимуть накладати санкції проти проксі-посадовців і вживати інших заходів, які в майбутньому не дозволять коли-небудь визнати подібну анексію.
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Підконтрольна кремлю влада тимчасово окупованого Херсону заявила про підготовку у місті псевдореферендума про «приєднання» до московії.