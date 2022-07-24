Вашингтон обязательно отреагирует в случае попыток рф аннексировать новые территории – посол

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КИЕВ. 24 июля. УНН. Вполне возможно, что россия попытается аннексировать новые территории Украины. Однако США непременно ответит в этом случае. Об этом в интервью Радио Свобода сообщила чрезвычайная и полномочная посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.

Цитата

«Мы видели, как это было в Крыму в 2014 году. И кажется, они используют ту же методику. Мы видим, что в Херсоне и других частях Украины, сейчас оккупированных россией, пытаются выдавать паспорта, требовать русский язык в школах и администрациях, устанавливать прокси-лидеров в этих администрациях. Это возмутительно и не соответствует международному праву. Поэтому наша позиция состоит в том, чтобы одновременно привлекать внимание к этому и убедиться в том, что наши партнеры и союзники об этом знают, а затем принять шаги, если россия все же решит это сделать», – сообщила Бринк.

Детали

Она добавила, что США и дальше будут продолжать вводить санкции против прокси-чиновников и принимать другие меры, которые в будущем не позволят когда-либо признать подобную аннексию.

Напомним

Подконтрольная кремлю власть временно оккупированного Херсона заявила о подготовке в городе псевдореферендума о «присоединении» к московии.

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