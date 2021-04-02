“Ваше дело - труба”: Зеленський пригрозив причетним до “диверсії” на незаконно відчуженому нафтопроводі

Цитата

“На виконання рішення РНБО від 19 лютого відбулося повернення стратегічного нафтопроводу, незаконно відчуженого у держави. В процесі передачі виявилось, що протягом 2017-19 років було знищено майже 400 км нафтопроводу. Це — диверсія, наслідком якої будуть кримінальні справи та кримінальна відповідальність. Причетним до цього особам скажу коротко “ваше дело-труба”, — сказав Президент.

Довідково

20 лютого Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року “Про вжиття заходів для захисту майнових інтересів держави” щодо частини нафтопродуктопроводів, що проходять через територію України, загальною довжиною 1433 км, з рекомендаціями правоохоронним органам з’ясувати обставини, за яких державна власність опинилася у приватних руках.

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Зокрема, було вирішено визнати, що “бездіяльність” Кабміну щодо виконання зазначеного в одному з минулих рішень РНБО, “щодо визначення центрального органу виконавчої влади, відповідального за збереження та експлуатацію частини нафтопродуктопроводів Самара — Західний напрямок і Грозний — Армавір — Трудова, що проходять через територію України, загальною довжиною 1433 км, призвела до втрати державного контролю над цими об’єктами”.

Кабміну разом зі Службою безпеки України було доручено провести перевірку для встановлення причини невиконання зазначеного в одному з минулих рішень РНБО і за результатами вжити відповідних заходів реагування.