"﻿Ваша дружба - навіки": Зеленський привітав Польщу з Днем незалежності

Цитата

«Рідна Польще! Твоїй відновленій незалежності сьогодні 104 роки. І мої 104 слова тобі. Україна і Польща разом. Ти наша сестра. Було по-різному між нами. Але ми рідні. Ми вільні. Коли нашій відновленій незалежності було тридцять, Польща була поруч. Я пам'ятаю наше спільне щастя – ми раділи разом. Коли ми знову зіткнулися зі старим і спільним ворогом, Польща – поруч. Українці завжди пам'ятатимуть це», - сказав Зеленський.

Він наголосив, що українці завжди пам'ятатимуть про те, як польський народ допомагає їм. Як допомагають нам.

«Ваші люди – наші союзники. Ваша країна – наша сестра. Ваша дружба – навіки. Наша любов – навіки. І ми будемо разом – переможцями. З Днем незалежності, Польще! З Днем незалежності, рідна!» - зазначив Зеленський.

Доповнення

Президент Польщі Анджей Дуда вірить, що Президент України Володимир Зеленський покаже йому український Крим, який наразі тимчасово окупований росією.