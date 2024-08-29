Варто перестати ставитися до рф, як до загрози світового масштабу, та дозволити Україні встановити в регіоні мир і порядок - Подоляк
Київ • УНН
Радник ОП закликав перестати ставитися до РФ як до світової загрози. Він наголосив, що Україна має план і людей для встановлення миру, потрібні лише дозвіл та інструменти.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що партнерам варто перестати ставитися до росії як до загрози світового масштабу, яку обовʼязково треба задобрювати, та дозволити Україні встановити в регіоні мир і порядок. Він зазначив, що потрібні лише дозвіл та інструменти – люди й відповідний план в України є.
Про це Подоляк написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
За офіційною статистикою, протягом 10 років війни в Афганістані потрапили в полон і зникли безвісти 417 радянських вояків. За кілька тижнів української оборонної операції в курській області в полон здалися вже 594 російські військові. Це ще одне свідчення низького морального духу в лавах противників. Вони відмовляються воювати, коли командування не ставить за їхніми спинами загороджувальні батальйони. Тому будь-які порівняння армій СРСР і рф є вкрай недоречними, а статус наддержави, який рф успадкувала від Союзу, – карикатурним перебільшенням. Україна знищила не лише значну частину військового потенціалу псевдоімперії, але і її міжнародну репутацію. Показала короля голим, а тигра – паперовим
Він додав, що СРСР з Україною у складі міг перемагати у світових війнах або створювати й озброювати потужні блоки союзних держав, а росія сама по собі не здатна захистити власну територію, залежна від військової промисловості колишніх васалів, закуповуючи ракети і наймаючи найманців по всьому світу.
Україна не росія, але й росія не СРСР. Варто вже перестати ставитися до цієї країни як до загрози світового масштабу (яку обовʼязково треба задобрювати) та дозволити Україні встановити в регіоні мир і порядок. Потрібні лише дозвіл та інструменти – люди й відповідний план у нас є
Нагадаємо
Раніше Подоляк заявляв, що росія знищує перспективу переговорів, щоразу висуваючи фантастично неприйнятні умови. З власної волі російський диктатор володимир путін на світ не погодиться, і Україна змушена застосовувати різноманітні інструменти примусу.