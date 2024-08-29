Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что партнерам стоит перестать относиться к России как к угрозе мирового масштаба, которую обязательно надо задабривать, и позволить Украине установить в регионе мир и порядок. Он отметил, что нужны только разрешение и инструменты - люди и соответствующий план у Украины есть.

Об этом Подоляк написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

По официальной статистике, за 10 лет войны в Афганистане попали в плен и пропали без вести 417 советских воинов. За несколько недель украинской оборонительной операции в курской области в плен сдались уже 594 российских военных. Это еще одно свидетельство низкого морального духа в рядах противников. Они отказываются воевать, когда командование не ставит за их спинами заградительные батальоны. Поэтому любые сравнения армий СССР и рф являются крайне неуместными, а статус сверхдержавы, который рф унаследовала от Союза, - карикатурным преувеличением. Украина уничтожила не только значительную часть военного потенциала псевдоимперии, но и ее международную репутацию. Показала короля голым, а тигра - бумажным - заявил Подоляк.

Он добавил, что СССР с Украиной в составе мог побеждать в мировых войнах или создавать и вооружать мощные блоки союзных государств, а россия сама по себе не способна защитить собственную территорию, зависима от военной промышленности бывших вассалов, закупая ракеты и нанимая наемников по всему миру.

Украина не россия, но и россия не СССР. Стоит уже перестать относиться к этой стране как к угрозе мирового масштаба (которую обязательно надо задабривать) и позволить Украине установить в регионе мир и порядок. Нужны только разрешение и инструменты - люди и соответствующий план у нас есть - добавил Подоляк.

Напомним,

Ранее Подоляк заявлял, что россия уничтожает перспективу переговоров, каждый раз выдвигая фантастически неприемлемые условия. По собственной воле российский диктатор Владимир Путин на мир не согласится, и Украина вынуждена применять различные инструменты принуждения.