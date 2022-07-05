Варто розробити можливість страхування бізнесу під час війни – Арахамія
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Україні разом з іншими країнами-партнерами треба розробити можливість страхування бізнесу під час війни. Про це на конференції в Лугано заявив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН.
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"Для всіх проектів на початкових фазах потрібні засоби для страхування їх ризиків. Бо чи будуть міжнародні установи фінансувати якісь проекти в Україні, якщо вони не матимуть покриття певних ризиків на початкових етапах через те, що відбуваються бойові дії. Це більше завдання для влади і має бути співпраця з нашими країнами-партнерами. Потрібно сформувати спільну колегію, аби створити єдиний продукт, що покривав би ці ризики", – заявив Арахамія.
Крім того, він зазначив, що зараз ускладнений доступ до капіталу. Адже тягар державного бюджету становить приблизно 5 млрд доларів на місяць, і тепер країна не може забезпечувати програми з надання кредитів з низькими відсотками. Це є нагодою для міжнародного бізнесу формувати спільні підприємства, допомагати бізнесам, які вже мають певну репутацію на ринку, фінансовими ресурсами і отримати за це акції.
"Існує проблема з логістикою, стало в 4-5 разів складніше працювати, адже раніше був доступний авіа- і водний транспорт. Зараз треба їздити на потягах, а вони обмежені по можливості. Тож багато інвестицій має бути направлено в те, щоб відновити більш ефективне залізничне сполучення, будувати нові станції. Це цікавий напрямок інвестицій протягом 5-10 років", – сказав Арахамія.
Нагадаємо
4 липня у швейцарському Лугано розпочалася конференція з питань відновлення України. Українська делегація презентувала проєкт відповідного плану та бачення післявоєнного розвитку країни.