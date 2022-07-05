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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Варто розробити можливість страхування бізнесу під час війни – Арахамія

Варто розробити можливість страхування бізнесу під час війни – Арахамія

Київ • УНН

 • 107710 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Україні разом з іншими країнами-партнерами треба розробити можливість страхування бізнесу під час війни. Про це на конференції в Лугано заявив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає УНН.

Деталі

"Для всіх проектів на початкових фазах потрібні засоби для страхування їх ризиків. Бо чи будуть міжнародні установи фінансувати якісь проекти в Україні, якщо вони не матимуть покриття певних ризиків на початкових етапах через те, що відбуваються бойові дії. Це більше завдання для влади і має бути співпраця з нашими країнами-партнерами. Потрібно сформувати спільну колегію, аби створити єдиний продукт, що покривав би ці ризики", – заявив Арахамія.

Крім того, він зазначив, що зараз ускладнений доступ до капіталу. Адже тягар державного бюджету становить приблизно 5 млрд доларів на місяць, і тепер країна не може забезпечувати програми з надання кредитів з низькими відсотками. Це є нагодою для міжнародного бізнесу формувати спільні підприємства, допомагати бізнесам, які вже мають певну репутацію на ринку, фінансовими ресурсами і отримати за це акції.

"Існує проблема з логістикою, стало в 4-5 разів складніше працювати, адже раніше був доступний авіа- і водний транспорт. Зараз треба їздити на потягах, а вони обмежені по можливості. Тож багато інвестицій має бути направлено в те, щоб відновити більш ефективне залізничне сполучення, будувати нові станції. Це цікавий напрямок інвестицій протягом 5-10 років", – сказав Арахамія.

Нагадаємо

4 липня у швейцарському Лугано розпочалася конференція з питань відновлення України. Українська делегація презентувала проєкт відповідного плану та бачення післявоєнного розвитку країни.

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