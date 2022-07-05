Стоит разработать возможность страхования бизнеса во время войны – Арахамия

Детали

"Для всех проектов на начальных фазах нужны средства для страхования их рисков. Ибо будут ли международные учреждения финансировать какие-либо проекты в Украине, если они не будут иметь покрытие определенных рисков на начальных этапах из-за того, что происходят боевые действия. Это большая задача для власти и должно быть сотрудничество с нашими странами-партнерами. Нужно сформировать общую коллегию, чтобы создать единый продукт, покрывающий эти риски", – заявил Арахамия.

Кроме того, он отметил, что сейчас усложнен доступ к капиталу. Ведь груз государственного бюджета составляет примерно 5 млрд долларов в месяц, и теперь страна не может обеспечивать программы по предоставлению кредитов с низкими процентами. Это возможность для международного бизнеса формировать совместные предприятия, помогать бизнесам, уже имеющим определенную репутацию на рынке, финансовыми ресурсами и получить за это акции.

"Существует проблема с логистикой, стало в 4-5 раз сложнее работать, ведь раньше был доступен авиа- и водный транспорт. Сейчас нужно ездить на поездах, а они ограничены по возможностям. Поэтому много инвестиций должно быть направлено в то, чтобы восстановить более эффективное железнодорожное сообщение, строить новые станции. Это интересное направление инвестиций в течение 5-10 лет", – сказал Арахамия.

Напомним

4 июля в швейцарском Лугано началась конференция по вопросам восстановления Украины. Украинская делегация представила проект соответствующего плана и видения послевоенного развития страны.