Вартість життя людини не можна міряти в грошах: Степанов прокоментував дискусії про ціни на вакцини від COVID-19

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“Давайте поставимо крапку щодо мого відношення до ціни вакцини. Я не вважаю, що вартість життя людини можна міряти в якихось доларах — 2 чи 3 долари. Бо вакцинація — це життя. Моя принципова позиція: там де у нас є можливість в цьому році якомога швидше отримати вакцину — ми будемо її закуповувати та поставляти на територію України”, — заявив Степанов.

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Міністр Степанов розповів, що перші партії з 10 млн доз вакцини Pfizer очікуються вже в найближчі місяці. До того ж раніше він повідомляв, що Україна очікує поставки ще 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в рамках програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року. Таким чином в цілому на даний момент Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.