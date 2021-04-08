Цену жизни человека нельзя мерить деньгами: Степанов прокомментировал дискуссии о стоимости на вакцины от COVID-19

Цитата

“Давайте поставим точку относительно моего отношения к цене вакцины. Я не считаю, что стоимость жизни человека можно мерить в каких долларах — 2 или 3 доллара. Потому вакцинация — это жизнь. Моя принципиальная позиция: там где у нас есть возможность в этом году как можно скорее получить вакцину — мы будем ее закупать и поставлять на территорию Украины”, — заявил Степанов.

Напомним

Министр Степанов рассказал, что первые партии с 10 млн доз вакцины Pfizer ожидаются уже в ближайшие месяцы. К тому же ранее он сообщал, что Украина ожидает поставки еще 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинирован в течение 2021 года. Таким образом в целом на данный момент Украина должна получить 32 млн доз вакцин.