Вартість проїзду в Кропивницькому не зміниться принаймні протягом місяця
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 16 березня. УНН. Вартість проїзду у громадському транспорті у Кропивницькому становитиме 4,50 гривні щонайменше протягом місяця. Про це поінформували в прес-службі міської ради, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, міська рада скасувала рішення виконкому щодо підвищення тарифів на пасажирські перевезення у Кропивницькому. Після підписання рішення міським головою, управління транспорту і зв’язку міськради офіційно звернеться до кожного перевізника з пропозицією про розірвання вже укладених додаткових угод і скасування граничного тарифу 4,50 гривні.
“Кожен перевізник особисто прийматиме рішення щодо власних подальших дій: відмовлятися добровільно від користування новим тарифом, чи ні. З тими, хто не погодиться з рішенням міської ради, доля договірних стосунків вирішуватиметься у судовій площині”, — йдеться у повідомленні.
Дати відповідь керівники транспортних підприємств мають упродовж 20 днів з моменту отримання пропозиції від управління розвитку транспорту та зв’язку. А до вирішення по суті питання з розірванням додаткових угод, вартість проїзду у Кропивницькому становитиме 4,50 гривні.
Нагадаємо, 15 березня під час засідання сесії депутати підтримали проект рішення № 961 “Про скасування рішень виконавчого комітету міської ради від 16.02.2017” щодо підвищення вартості проїзду у громадському транспорті Кропивницького.