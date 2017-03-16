Стоимость проезда в Кропивницком не изменится по крайней мере в течение месяца

Согласно информации, городской совет отменил решение исполкома о повышении тарифов на пассажирские перевозки в Кропивницком. После подписания решения городским головой, управления транспорта и связи горсовета официально обратится к каждому перевозчику с предложением о расторжении уже заключенных дополнительных соглашений и отмены предельного тарифа 4,50 гривны.

"Каждый перевозчик лично будет принимать решение о собственных дальнейших действиях: отказываться добровольно от пользования новым тарифом, или нет. С теми, кто не согласится с решением городского совета, судьба договорных отношений будет решаться в судебной плоскости", - говорится в сообщении.

Ответить руководители транспортных предприятий должны в течение 20 дней с момента получения предложения от управления развития транспорта и связи. А до решения по существу вопроса с расторжением дополнительных соглашений, стоимость проезда в Кропивницком составит 4,50 гривны.

Напомним, 15 марта во время заседания сессии депутаты поддержали проект решения № 961 "Об отмене решений исполнительного комитета городского совета от 16.02.2017" о повышении стоимости проезда в общественном транспорте Кропивницкого.