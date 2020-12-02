Вартість новорічного столу за рік зросла на 5-7%

“Загальний індекс цін є дуже невеликим. Максимуму відсотків на 5-7 зросте вартість (новорічного столу у цьому році - ред.) у порівнянні з торішнім столом”, — розповів Пендзин.

Нагадаємо, повідомлялося, що новорічний стіл у 2019 році мав обійтися українській сім’ї з чотирьох осіб в 1620 гривень.



Як повідомлялося, в Україні підвищення цін на мандарини на тлі коронакризи не буде.



