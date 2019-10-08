Вартість найдорожчого чинного тендеру Prozorro перевищує 2,8 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Серед усіх закупівель Prozorro, на які нині триває подання пропозицій, найдорожчий оголосила Служба автомобільних доріг у Харківській області. Про це йдеться на порталі публічних закупівель Prozorro, передає УНН.
Так, відповідну закупівлю було оголошено 10 вересня, а очікувана її вартість становить 2 870 761 694 грн. Термін подачі тендерних пропозицій спливає 11 жовтня, а проведення аукціону відбудеться 18 листопада 2019 року.
За ці кошти Служба автомобільних доріг хоче знайти підрядника на надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення Харківської області протяжністю - 1843,618 км.
Як писав УНН, чиновник на Сумщині на “виконанні дорожньо-будівельних робіт” привласнив понад 800 тисяч гривень.