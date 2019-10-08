На Сумщині викрили посадовця, який привласнив понад 800 тисяч гривень

Так, у минулому році одна з селищних рад району уклала договір про капітальний ремонт дороги з товариством з обмеженою відповідальністю, профільною діяльністю якого були дорожньо-будівельні роботи. Після того, як всі заявлені та начебто проведені роботи були завершені, директор підприємства пред‘явив замовнику для оплати виконаних послуг кошторисну документацію на суму 821 тис. 054 гривні.

Однак за висновками чисельних експертиз, в тому числі й комплексної судової будівельно-технічної, вартість виконаних робіт фактично дорівнює нулю. Більше того, ті будівельні роботи, що були проведені насправді, мають значні відхилення від нормативних вимог. Порівнюючи ці вимоги з лабораторними висновками по відібраних зразках, в поліції встановили, що покриття дороги має недостатню товщину, а спеціальний мінеральний порошок, який додається до суміші згідно стандартів, покладений у малій кількості. Загалом всі ці критичні недоліки негативно впливають на довговічність дорожнього покриття, а сам його верхній шар є функціонально непридатним для використання.

Як з‘ясувалось під час досудового слідства, що тривало в рамках відкритого кримінального провадження, директор підприємства склав завідомо неправдиві документи про нібито фактично виконані за умовами договору роботи. І всі подані ним документи були прийняті та підписані представником замовника, що стало підставою для оплати перелічених робіт.

Слідчі довели, що своїми умисними протиправними і суспільно-небезпечними діями посадовець завдав матеріальної шкоди громаді на суму майже в мільйон гривен. Мало того, що чоловік скористався своїм службовим становищем задля власного збагачення, він своїми діями склав певну небезпеку й тим водіям, котрі їздили і їздять нібито відремонтованою дорогою.

Наразі посадовцю вже оголошено повідомлення про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах…) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Якщо в суді буде доведено провину посадовця, йому загрожує покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові викрили завідувачку відділення одного з державних банків на зловживаннях з обслуговування внутрішньо переміщених осіб.