В Сумской области разоблачили чиновника, который присвоил более 800 тысяч гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Сумской области руководитель одной из подрядных организаций заведомо составил отчетные документы о выполнении дорожно-строительных работ на сумму 821 054 гривны, тогда как на самом деле по выводам экспертиз стоимость этих работ фактически равна нулю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Сумской области.
Так, в прошлом году один из поселковых советов района заключил договор о капитальном ремонте дороги с обществом с ограниченной ответственностью, профильной деятельностью которого были дорожно-строительные работы. После того, как все заявленные и вроде проведенные работы были завершены, директор предприятия предъявил заказчику для оплаты выполненных услуг сметную документацию на сумму 821 тыс. 054 гривны.
Однако по заключению многочисленных экспертиз, в том числе и комплексной судебной строительно-технической, стоимость выполненных работ фактически равна нулю. Более того, те строительные работы, которые были проведены на самом деле, имеют значительные отклонения от нормативных требований. Сравнивая эти требования с лабораторными заключениями по отобранных образцах, в полиции установили, что покрытие дороги имеет недостаточную толщину, а специальный минеральный порошок, который добавляется к смеси согласно стандартам, положенный в малом количестве. В общем все эти критические недостатки негативно влияют на долговечность дорожного покрытия, а сам его верхний слой является функционально непригодным для использования.
Как выяснилось во время досудебного следствия, которое длилось в рамках открытого уголовного производства, директор предприятия составил заведомо ложные документы о якобы фактически выполненных по условиям договора работ. И все представленные им документы были приняты и подписаны представителем заказчика, что стало основанием для оплаты перечисленных работ.
Следователи доказали, что своими умышленными противоправными и общественно опасными действиями чиновник нанес материальный ущерб общине на сумму почти в миллион гривен. Мало того, что мужчина воспользовался своим служебным положением для собственного обогащения, он своими действиями составил определенную опасность и тем водителям, которые ездили и ездят по якобы отремонтированной дороге.
Сейчас должностному лицу уже объявлено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах...) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.
Если в суде будет доказана вина должностного лица, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
Напомним, в Харькове разоблачили заведующую отделения одного из государственных банков на злоупотреблениях по обслуживанию внутренне перемещенных лиц.