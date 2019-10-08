В Сумской области разоблачили чиновника, который присвоил более 800 тысяч гривен

Так, в прошлом году один из поселковых советов района заключил договор о капитальном ремонте дороги с обществом с ограниченной ответственностью, профильной деятельностью которого были дорожно-строительные работы. После того, как все заявленные и вроде проведенные работы были завершены, директор предприятия предъявил заказчику для оплаты выполненных услуг сметную документацию на сумму 821 тыс. 054 гривны.

Однако по заключению многочисленных экспертиз, в том числе и комплексной судебной строительно-технической, стоимость выполненных работ фактически равна нулю. Более того, те строительные работы, которые были проведены на самом деле, имеют значительные отклонения от нормативных требований. Сравнивая эти требования с лабораторными заключениями по отобранных образцах, в полиции установили, что покрытие дороги имеет недостаточную толщину, а специальный минеральный порошок, который добавляется к смеси согласно стандартам, положенный в малом количестве. В общем все эти критические недостатки негативно влияют на долговечность дорожного покрытия, а сам его верхний слой является функционально непригодным для использования.

Как выяснилось во время досудебного следствия, которое длилось в рамках открытого уголовного производства, директор предприятия составил заведомо ложные документы о якобы фактически выполненных по условиям договора работ. И все представленные им документы были приняты и подписаны представителем заказчика, что стало основанием для оплаты перечисленных работ.

Следователи доказали, что своими умышленными противоправными и общественно опасными действиями чиновник нанес материальный ущерб общине на сумму почти в миллион гривен. Мало того, что мужчина воспользовался своим служебным положением для собственного обогащения, он своими действиями составил определенную опасность и тем водителям, которые ездили и ездят по якобы отремонтированной дороге.

Сейчас должностному лицу уже объявлено уведомление о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах...) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины.

Если в суде будет доказана вина должностного лица, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове разоблачили заведующую отделения одного из государственных банков на злоупотреблениях по обслуживанию внутренне перемещенных лиц.