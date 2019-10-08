Стоимость самого дорогого действующего тендера Prozorro превышает 2,8 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Среди всех закупок Prozorro, на которые сейчас идет представление предложений, самый дорогой объявила Служба автомобильных дорог в Харьковской области. Об этом говорится на портале публичных закупок Prozorro, передает УНН.
Так, соответствующую закупку было объявлено 10 сентября, а ожидаемая ее стоимость составляет 2870761694 грн. Срок подачи тендерных предложений истекает 11 октября, а проведение аукциона состоится 18 ноября 2019 года.
За эти средства Служба автомобильных дорог хочет найти подрядчика на оказание услуг по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования государственного значения Харьковской области протяженностью - 1843,618 км.
Как писал УНН, чиновник в Сумской области на "выполнении дорожно-строительных работ" присвоил более 800 тыс. гривен.