Стоимость самого дорогого действующего тендера Prozorro превышает 2,8 млрд грн

Так, соответствующую закупку было объявлено 10 сентября, а ожидаемая ее стоимость составляет 2870761694 грн. Срок подачи тендерных предложений истекает 11 октября, а проведение аукциона состоится 18 ноября 2019 года.

За эти средства Служба автомобильных дорог хочет найти подрядчика на оказание услуг по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования государственного значения Харьковской области протяженностью - 1843,618 км.

Как писал УНН, чиновник в Сумской области на "выполнении дорожно-строительных работ" присвоил более 800 тыс. гривен.