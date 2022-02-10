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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Вартість борщу в Україні за рік зросла майже на третину - експерти

Вартість борщу в Україні за рік зросла майже на третину - експерти

Київ • УНН

 • 17501 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. За рік вартість борщу в Україні зросла на понад 30%. Про це свідчить свіжий “індекс борщу” від експертів BRDO, пише УНН.

Цитата:

"80,92 грн - стільки у лютому 2022 року коштуватиме порція борщу на чотирьох осіб, приготована за традиційним рецептом. Порівняно з лютим 2021 року — 62,06 грн — ціна зросла більше ніж на 30%", - вказали фахівці.

Деталі

Усі інгредієнти борщу за рік, як зазначається, подорожчали в різній мірі: від незначних 5% до істотних 284,4%.

Найбільше зросли ціни на овочі. Порівняно з лютим 2021 року, більш ніж вдвічі “злетіли” ціни буряка та моркви і майже в чотири рази — ціна капусти.

Єдиний овоч, ціна якого зросла неістотно, — картопля (+5,05%). Також не критично подорожчали свинина (+12,03%) та сметана (+8,78%).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Овочі борщового набору за рік подорожчали на половину

Доповнення

На споживчому ринку в січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 2,5% (14% у річному вимірі). Найбільше (на 20,5%) за місяць подорожчали овочі.

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