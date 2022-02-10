Стоимость борща в Украине за год выросла почти на треть - эксперты
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. За год стоимость борща в Украине выросла более чем на 30%. Об этом свидетельствует свежий “индекс борща” от экспертов BRDO, пишет УНН.
Цитата:
"80,92 грн - столько в феврале 2022 года будет стоить порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту. По сравнению с февралем 2021 года — 62,06 грн — цена выросла более чем на 30%", - указали специалисты.
Детали
Все ингредиенты борща за год, как отмечается, подорожали в разной степени: от незначительных 5% до существенных 284,4%.
Больше всего выросли цены на овощи. По сравнению с февралем 2021 года, более чем вдвое “взлетели” цены на свеклу и морковь и почти в четыре раза — цена капусты.
Единственный овощ, цена которого выросла несущественно, — картофель (+5,05%). Также не критично подорожали свинина (+12,03%) и сметана (+8,78%).
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Дополнение
На потребительском рынке в январе цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,5% (14% в годовом измерении). Больше всего (на 20,5%) за месяц подорожали овощи.