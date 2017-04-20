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Варшавська прокуратура більше 9 годин допитувала Д.Туска – ЗМІ

Варшавська прокуратура більше 9 годин допитувала Д.Туска – ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 квітня. УНН. Варшавська прокуратура більше дев'яти годин допитувала екс-прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска як свідка у справі про співпрацю польської Служби військової контррозвідки з ФСБ. Про це повідомляє Polskie Radio, передає УНН.

Як зазначається, голова Європейської Ради Дональд Туск залишив будівлю офісу Варшавської прокуратури, де він перебував більше дев’яти годин і давав показання у статусі свідка у справі про співпрацю військової служби контррозвідки Польщі з ФСБ Росії.

“Я не уповноважений давати будь-яку інформацію про розслідування”, — сказав Д.Туск журналістам.

Він зазначив, що його попередили про таємницю слідства.

"Я не можу скаржитися на гостинність прокуратури. Я отримав каву, чай і воду, — зазначив Д.Туск і додав, що був готовий свідчити дистанційно з Брюсселя.

Разом з тим, за його словами, він нагадав слідчому, що має імунітет, а свідчення він вирішив дати виключно з поваги до польської держави.

При цьому Д.Туск заявив, що готовий використати імунітет в разі появи позову проти нього.

Голова Європейської Ради також підкреслив, що справа має політичний характер.

Як повідомляв УНН, Д.Туск заявив, що його допит у Варшаві є політичним цькуванням.

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