Варшавська прокуратура більше 9 годин допитувала Д.Туска – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Варшавська прокуратура більше дев'яти годин допитувала екс-прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска як свідка у справі про співпрацю польської Служби військової контррозвідки з ФСБ. Про це повідомляє Polskie Radio, передає УНН.
Як зазначається, голова Європейської Ради Дональд Туск залишив будівлю офісу Варшавської прокуратури, де він перебував більше дев’яти годин і давав показання у статусі свідка у справі про співпрацю військової служби контррозвідки Польщі з ФСБ Росії.
“Я не уповноважений давати будь-яку інформацію про розслідування”, — сказав Д.Туск журналістам.
Він зазначив, що його попередили про таємницю слідства.
"Я не можу скаржитися на гостинність прокуратури. Я отримав каву, чай і воду, — зазначив Д.Туск і додав, що був готовий свідчити дистанційно з Брюсселя.
Разом з тим, за його словами, він нагадав слідчому, що має імунітет, а свідчення він вирішив дати виключно з поваги до польської держави.
При цьому Д.Туск заявив, що готовий використати імунітет в разі появи позову проти нього.
Голова Європейської Ради також підкреслив, що справа має політичний характер.
Як повідомляв УНН, Д.Туск заявив, що його допит у Варшаві є політичним цькуванням.