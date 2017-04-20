Варшавская прокуратура больше 9 часов допрашивала Д.Туска - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Варшавская прокуратура более девяти часов допрашивала экс-премьер-министра Польши Дональда Туска в качестве свидетеля по делу о сотрудничестве польской Службы военной контрразведки с ФСБ. Об этом сообщает Polskie Radio, передает УНН.
Как отмечается, председатель Европейского Совета Дональд Туск покинул здание офиса Варшавской прокуратуры, где он находился более девяти часов и давал показания в статусе свидетеля по делу о сотрудничестве военной службы контрразведки Польши с ФСБ России.
"Я не уполномочен давать какие-либо информацию о расследовании", - сказал Д.Туск журналистам.
Он отметил, что его предупредили о тайне следствия.
"Я не могу жаловаться на гостеприимство прокуратуры. Я получил кофе, чай и воду", - отметил Д.Туск и добавил, что готов свидетельствовать дистанционно из Брюсселя.
Вместе с тем, по его словам, он напомнил следователю, что имеет иммунитет, а показания он решил дать исключительно из уважения к польскому государству.
При этом Д.Туск заявил, что готов использовать иммунитет в случае появления иска против него.
Председатель Европейского Совета также подчеркнул, что дело носит политический характер.
Как сообщал УНН, Д.Туск заявил, что его допрос в Варшаве является политическей травлей.