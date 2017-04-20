Варшавская прокуратура больше 9 часов допрашивала Д.Туска - СМИ

Как отмечается, председатель Европейского Совета Дональд Туск покинул здание офиса Варшавской прокуратуры, где он находился более девяти часов и давал показания в статусе свидетеля по делу о сотрудничестве военной службы контрразведки Польши с ФСБ России.

"Я не уполномочен давать какие-либо информацию о расследовании", - сказал Д.Туск журналистам.

Он отметил, что его предупредили о тайне следствия.

"Я не могу жаловаться на гостеприимство прокуратуры. Я получил кофе, чай и воду", - отметил Д.Туск и добавил, что готов свидетельствовать дистанционно из Брюсселя.

Вместе с тем, по его словам, он напомнил следователю, что имеет иммунитет, а показания он решил дать исключительно из уважения к польскому государству.

При этом Д.Туск заявил, что готов использовать иммунитет в случае появления иска против него.

Председатель Европейского Совета также подчеркнул, что дело носит политический характер.

Как сообщал УНН, Д.Туск заявил, что его допрос в Варшаве является политическей травлей.