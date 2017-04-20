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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38078 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101589 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154959 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115803 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116148 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112338 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104137 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103527 просмотра

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Варшавская прокуратура больше 9 часов допрашивала Д.Туска - СМИ

Варшавская прокуратура больше 9 часов допрашивала Д.Туска - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10053 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Варшавская прокуратура более девяти часов допрашивала экс-премьер-министра Польши Дональда Туска в качестве свидетеля по делу о сотрудничестве польской Службы военной контрразведки с ФСБ. Об этом сообщает Polskie Radio, передает УНН.

Как отмечается, председатель Европейского Совета Дональд Туск покинул здание офиса Варшавской прокуратуры, где он находился более девяти часов и давал показания в статусе свидетеля по делу о сотрудничестве военной службы контрразведки Польши с ФСБ России.

"Я не уполномочен давать какие-либо информацию о расследовании", - сказал Д.Туск журналистам.

Он отметил, что его предупредили о тайне следствия.

"Я не могу жаловаться на гостеприимство прокуратуры. Я получил кофе, чай и воду", - отметил Д.Туск и добавил, что готов свидетельствовать дистанционно из Брюсселя.

Вместе с тем, по его словам, он напомнил следователю, что имеет иммунитет, а показания он решил дать исключительно из уважения к польскому государству.

При этом Д.Туск заявил, что готов использовать иммунитет в случае появления иска против него.

Председатель Европейского Совета также подчеркнул, что дело носит политический характер.

Как сообщал УНН, Д.Туск заявил, что его допрос в Варшаве является политическей травлей.

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