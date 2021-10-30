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Варшава заявила про "дискримінацію" поляків в Україні - українське МЗС відкинуло таке твердження

Київ • УНН

 • 33764 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що поляки в Україні нібито зазнають "дискримінації". МЗС України вже відреагувало на заяву, пише УНН.

Варшава заявила про "дискримінацію" поляків в Україні - українське МЗС відкинуло таке твердження

Деталі

“Не буде перебільшенням сказати, що поляки в Україні дискриміновані щодо свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова”, — цитує Шинковського вель Сенка Dziennik.pl.

Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що “ситуація поляків в Україні змінюється на гірше через об’єктивні та суб’єктивні фактори”.

Одним із об’єктивних факторів, за його словами, є соціально-економічна ситуація, яка спонукає людей польського походження в Україні емігрувати. “Польські громади в Україні скорочуються тривожними темпами, особливо це стосується молоді”, — наголосив Шинковський вель Сенк. За його словами, багато з цих молодих людей їдуть до Польщі, де отримують “Карту поляка”, яка дає їм доступ до навчання та спонукає подавати документи на здобуття польського громадянства.

Друга причина, за його словами, це COVID-19. Зокрема, він відзначив, що Україна посідає друге місце в Європі за рівнем смертності від COVID-19, і це зачіпає всі групи населення, зокрема поляків, які там проживають.

Суб’єктивними чинниками погіршення становища поляків є, за його словами, несприятливий для них закон про мову, також “прославлення людей”, пов’язаних із Волинською трагедією, та зупинення ексгумації польських жертв. На поляків, з його слів, також впливає відсутність регламентованих відносин між державою та Римо-католицькою церквою в Україні.

Він додав, що всі ці проблеми МЗС порушувало на переговорах з українською стороною.

Реакція МЗС України

“Категорично відкидаємо твердження заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про нібито "дискримінацію“ поляків в Україні. Використання подібних тверджень відносно становища польської спільноти в Україні є щонайменше некоректним. Воно вводить в оману наші суспільства, не відображає реальний стан дружніх і партнерських відносин України та Польщі”, — повідомив УНН речник МЗС Олег Ніколенко.

У МЗС здивовані, що ця заява пролунала наступного дня після успішного засідання у Варшаві консультаційної комісії з питань задоволення освітніх потреб представників української меншини в Польщі і польської меншини в Україні. Комісія підтвердила взаєморозуміння і обопільну відкритість до конструктивного діалогу.

“Закликаємо польську сторону утримуватися від політичних оцінок, які дисонують з реальними намірами і кроками сторін задля зміцнення партнерства України і Польщі у різних сферах”, — відзначили у МЗС.

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