Варшава заявила о "дискриминации" поляков в Украине - украинский МИД отверг такое утверждение

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"Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине дискриминированы относительно свободы вероисповедания, доступу к образованию на родном языке и свободе слова", - цитирует Шинковского вель Сенка Dziennik.pl.

Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что "ситуация поляков в Украине меняется к худшему из-за объективных и субъективных факторов".

Одним из объективных факторов, по его словам, является социально-экономическая ситуация, которая побуждает людей польского происхождения в Украине эмигрировать. "Польские общины в Украине сокращаются тревожными темпами, особенно это касается молодежи", - подчеркнул Шинковский вель Сенк. По его словам, многие из этих молодых людей едут в Польшу, где получают "Карту поляка", которая дает им доступ к учебе и побуждает подавать документы на получение польского гражданства.

Вторая причина, по его словам, – это COVID-19. В частности, он отметил, что Украина занимает второе место в Европе по уровню смертности от COVID-19, и это затрагивает все группы населения, в том числе проживающих там поляков.

Субъективными факторами ухудшения положения поляков является, по его словам, неблагоприятный для них закон о языке, также "прославление людей", связанных с Волынской трагедией, и остановка эксгумации польских жертв. На поляков, по его словам, также влияет отсутствие регламентированных отношений между государством и Римско-католической церковью в Украине.

Он добавил, что все эти проблемы МИД поднимал на переговорах с украинской стороной.

Реакция МИД Украины

"Категорически отвергаем утверждение заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о якобы "дискриминации" поляков в Украине. Использование подобных утверждений относительно положения польской общины в Украине является по меньшей мере некорректным. Оно вводит в заблуждение наши общества, не отражает реального состояния Украины и Польши", - сообщил УНН спикер МИД Олег Николенко.

В МИД удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по удовлетворению образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость конструктивного диалога.

"Призываем польскую сторону воздерживаться от политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами сторон для укрепления партнерства Украины и Польши в разных сферах", - отметили в МИД.