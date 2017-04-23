Вантажні перевезення в Україні зросли на 8,4% - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. У січні - березні 2017 року обсяг перевезених вантажів зріс у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 8,4%. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“Українська економіка продовжує демонструвати ознаки відновлення. За свіжими даними Держстату, з початку року транспортні підприємства перевезли майже 153 млн тон вантажів, що на 8,4% більше показників відповідного періоду 2016-го”, — написав В.Гройсман.
Також Прем'єр повідомив, що уряд України продовжує активно шукати партнерів і розвивати нові маршрути.
“Зокрема розраховуємо на результат і в проектах Нового Шовкового шляху з Китаю до Європи, і в транскаспійському та кавказькому напрямках. Економічне зростання — це наша мета, на досягнення якої сьогодні спрямовані зусилля”, — уточнив він.
Як повідомляв УНН, ВР погодила зміни до угоди про перевезення вантажів між Україною і Швейцарією