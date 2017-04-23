Грузовые перевозки в Украине выросли на 8,4% - В.Гройсман
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В январе - марте 2017 объем перевезенных грузов вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 8,4%. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.
"Украинская экономика продолжает демонстрировать признаки восстановления. По свежим данным Госстата, с начала года транспортные предприятия перевезли почти 153 млн тонн грузов, что на 8,4% больше показателей соответствующего периода 2016-го", - написал В.Гройсман.
Также Премьер сообщил, что правительство Украины продолжает активно искать партнеров и развивать новые маршруты.
"В частности рассчитываем на результат и в проектах Нового Шелкового пути из Китая в Европу, и в транскаспийскому и кавказском направлениях. Экономический рост - это наша цель, на достижение которой сегодня направлены усилия", - уточнил он.
Как сообщал УНН, ВР согласовала изменения в соглашение о перевозке грузов между Украиной и Швейцарией