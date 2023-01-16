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Вантажне судно, що йшло від України і сіло на мілину у Босфорі, знову спустили на воду

Київ • УНН

 • 354820 перегляди

КИЇВ. 16 січня. УНН. Генеральне управління берегової безпеки у Туреччині повідомило, що вантажне судно з України, яке сіло на мілину у Босфорі, знову спущено на воду, передає УНН.

Вантажне судно, що йшло від України і сіло на мілину у Босфорі, знову спустили на воду

Цитата

“Судно під назвою MKK-1 було врятовано... та спущено на воду після огляду нашою командою... та поставлено на якір у Бююкдере при координації нашого Центру служби управління руху суден у Стамбулі у супроводі нашого спеціаліста з порятунку, корабля NENE HATUN, буксирів NAZIM TUR, KURTARMA-8, 9 і човна KEGM-8”, – ідеться в повідомленні.

MKK-1 isimli gemi, balık adam ekibimizin incelemesi sonrası bulunduğu yerden kurtarılıp yüzdürülerek İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda Kurtarma Uzmanımız, NENE HATUN Gemimiz, NAZIM TUR, KURTARMA- 8, 9 Römorkörlerimiz ve KEGM-8 Botumuz refakatinde Büyükdere’ye demirletildi. pic.twitter.com/LNt4Nxf2RW

— KEGM (@kiyiemniyet) January 16, 2023

Доповнення

Раніше повідомлялося, що вантажне судно, що прийшло до турецького Стамбула з України, сіло на мілину в Босфорі. Рух протокою було тимчасово припинено.

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