Грузовое судно, которое шло от Украины и село на мель в Босфоре, снова спустили на воду

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“Судно под названием MKK-1 было спасено... и спущено на воду после осмотра нашей командой... и поставлено на якорь в Бююкдере при координации нашего Центра СУДС в Стамбуле в сопровождении нашего специалиста по спасению, корабля NENE HATUN, буксиров NAZIM TUR, KURTARMA-8, 9 и лодки KEGM-8”, – говорится в сообщении.

MKK-1 isimli gemi, balık adam ekibimizin incelemesi sonrası bulunduğu yerden kurtarılıp yüzdürülerek İstanbul GTH Merkezimiz koordinasyonunda Kurtarma Uzmanımız, NENE HATUN Gemimiz, NAZIM TUR, KURTARMA- 8, 9 Römorkörlerimiz ve KEGM-8 Botumuz refakatinde Büyükdere’ye demirletildi. pic.twitter.com/LNt4Nxf2RW

Дополнение

Ранее сообщалось, что грузовое судно, пришедшее в турецкий Стамбул из Украины, село на мель в Босфоре. Движение по проливу было временно приостановлено.