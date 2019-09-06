Вантажівка влетіла у мікроавтобус на трасі, шестеро травмованих
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Шестеро осіб травмовані внаслідок зіткнення вантажівки з мікроавтобусом на Львівщині. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП в області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 5 вересня близько 11:10 на автодорозі "Жовква - Ковель" у Сокальському районі.
Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись вантажний автомобіль Volvo, яким керував 30-річний житель Івано-Франківської області, та мікроавтобус Peugeot під керуванням 42-річного жителя Волинської області.
За даними департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА, водій вантажного автомобіля Volvo із причепом Schmitz не дотримався безпечної дистанції та здійснив зіткнення із автомобілем Peugeot Boxer.
"Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали водій та п’ятеро пасажирів мікроавтобуса - усі повнолітні, жителі Волинської області", - додали у поліції.
Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації.
Нагадаємо, у потрійній ДТП на Житомирщині травмувалися п'ятеро людей.