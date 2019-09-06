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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 109266 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 120931 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 112497 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 118589 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 124293 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150347 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150080 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:49 • 193648 просмотра

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Грузовик влетел в микроавтобус на трассе, шесть травмированных

Грузовик влетел в микроавтобус на трассе, шесть травмированных

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 сентября. УНН. Шесть человек травмированы в результате столкновения грузовика с микроавтобусом во Львовской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 сентября около 11:10 на автодороге "Жовква - Ковель" в Сокальском районе.

Как предварительно установили правоохранители, столкнулись грузовой автомобиль Volvo, которым управлял 30-летний житель Ивано-Франковской области, и микроавтобус Peugeot под управлением 42-летнего жителя Волынской области.

По данным департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, водитель грузового автомобиля Volvo с прицепом Schmitz не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Peugeot Boxer.

"В результате столкновения телесные повреждения получили водитель и пять пассажиров микроавтобуса - все совершеннолетние жители Волынской области", - добавили в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации.

Напомним, в тройном ДТП в Житомирской области получили травмы пять человек.

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