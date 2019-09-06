Грузовик влетел в микроавтобус на трассе, шесть травмированных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Шесть человек травмированы в результате столкновения грузовика с микроавтобусом во Львовской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 5 сентября около 11:10 на автодороге "Жовква - Ковель" в Сокальском районе.
Как предварительно установили правоохранители, столкнулись грузовой автомобиль Volvo, которым управлял 30-летний житель Ивано-Франковской области, и микроавтобус Peugeot под управлением 42-летнего жителя Волынской области.
По данным департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, водитель грузового автомобиля Volvo с прицепом Schmitz не придерживался безопасной дистанции и совершил столкновение с автомобилем Peugeot Boxer.
"В результате столкновения телесные повреждения получили водитель и пять пассажиров микроавтобуса - все совершеннолетние жители Волынской области", - добавили в полиции.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации.
Напомним, в тройном ДТП в Житомирской области получили травмы пять человек.