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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 21429 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Вантажівка у Запоріжжі збила насмерть пішохода

Вантажівка у Запоріжжі збила насмерть пішохода

Київ • УНН

 • 8885 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні близько 13-ї години на вулиці Чумаченко у Запоріжжі вантажне авто збило пішохода. Внаслідок отриманих травм чоловік помер. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-офіцер патрульної поліції Запоріжжя Юлія Шеймухова.

Як стало відомо, чоловік перебігав вулицю у невстановленому місці, де й потрапив під колеса вантажівки.

Постраждалого пенсіонера було госпіталізовано лікарями швидкої допомоги. Однак, від отриманих травм, чоловік помер.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Українські Національні Новини

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