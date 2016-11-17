Вантажівка у Запоріжжі збила насмерть пішохода
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні близько 13-ї години на вулиці Чумаченко у Запоріжжі вантажне авто збило пішохода. Внаслідок отриманих травм чоловік помер. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-офіцер патрульної поліції Запоріжжя Юлія Шеймухова.
Як стало відомо, чоловік перебігав вулицю у невстановленому місці, де й потрапив під колеса вантажівки.
Постраждалого пенсіонера було госпіталізовано лікарями швидкої допомоги. Однак, від отриманих травм, чоловік помер.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини ДТП.