Грузовик в Запорожье сбил насмерть пешехода

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня около 13:00 на улице Чумаченко в Запорожье грузовое авто сбило пешехода. В результате полученных травм мужчина скончался. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-офицер патрульной полиции Запорожье Юлия Шеймухова.