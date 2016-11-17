Грузовик в Запорожье сбил насмерть пешехода
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня около 13:00 на улице Чумаченко в Запорожье грузовое авто сбило пешехода. В результате полученных травм мужчина скончался. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-офицер патрульной полиции Запорожье Юлия Шеймухова.
Как стало известно, мужчина перебегал улицу в неустановленном месте, где и попал под колеса грузовика.
Пострадавшего пенсионера госпитализировала скорая помощь. Однако, от полученных травм, мужчина скончался.
Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.