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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Вантажівка DAF перекинулася в кювет на Прикарпатті

Київ • УНН

 • 10481 перегляди

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Вантажівка DAF перекинулася в кювет в Івано-Франківській області, водій травмований. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУ ДСНС в області.

Вантажівка DAF перекинулася в кювет на Прикарпатті

Повідомлення про ДТП в селі Марківці на Прикарпатті екстренна служба отримала 7 жовтня о 23:29.

"Працівниками рятувальної служби надано допомогу по деблокуванню водія з кабіни вантажного автомобіля DAF, який перекинувся в кювет. Водія передано працівникам медичної допомоги", - повідомили у відомстві.

Нагадаємо, на Прикарпатті внаслідок зіткнення двох автомобілів та маршрутки травмовано двох людей.

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