Вантажівка DAF перекинулася в кювет на Прикарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Вантажівка DAF перекинулася в кювет в Івано-Франківській області, водій травмований. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані ГУ ДСНС в області.
Повідомлення про ДТП в селі Марківці на Прикарпатті екстренна служба отримала 7 жовтня о 23:29.
"Працівниками рятувальної служби надано допомогу по деблокуванню водія з кабіни вантажного автомобіля DAF, який перекинувся в кювет. Водія передано працівникам медичної допомоги", - повідомили у відомстві.
Нагадаємо, на Прикарпатті внаслідок зіткнення двох автомобілів та маршрутки травмовано двох людей.