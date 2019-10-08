Грузовик DAF опрокинулась в кювет на Прикарпатье
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Грузовик DAF опрокинулась в кювет в Ивано-Франковской области, водитель травмирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ ГСЧС в области.
Сообщение о ДТП в селе Марковцы на Прикарпатье экстренная служба получила 7 октября в 23:29.
"Сотрудниками спасательной службы оказана помощь по деблокированию водителя с кабины грузового автомобиля DAF, который перевернулся в кювет. Водитель передан работникам медицинской помощи", - сообщили в ведомстве.
Напомним, на Прикарпатье в результате столкновения двух автомобилей и маршрутки травмированы два человека.