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Грузовик DAF опрокинулась в кювет на Прикарпатье

Киев • УНН

 • 10481 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. Грузовик DAF опрокинулась в кювет в Ивано-Франковской области, водитель травмирован. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные ГУ ГСЧС в области.

Грузовик DAF опрокинулась в кювет на Прикарпатье

Сообщение о ДТП в селе Марковцы на Прикарпатье экстренная служба получила 7 октября в 23:29.

"Сотрудниками спасательной службы оказана помощь по деблокированию водителя с кабины грузового автомобиля DAF, который перевернулся в кювет. Водитель передан работникам медицинской помощи", - сообщили в ведомстве.

Напомним, на Прикарпатье в результате столкновения двух автомобилей и маршрутки травмированы два человека.

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