Вандали пошкодили угорський прапор на Закарпатті – П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Неподалік Берегового на Закарпатті вандали пошкодили прапор Угорщини. Про це у своєму мікроблозі Twitter написав Міністр Закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
"З прикрістю довідався про пошкодження угорського прапора неподалік Берегова. Рішуче засуджую цей акт вандалізму",- написав П.Клімкін.
Він додав, що Україна робить все, щоб знайти винних.
Як повідомляв УНН, у ніч на 29 березня невідомі стріляли в приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку.
У Службі безпеки України заявили, що слідство розглядає декілька версій інциденту щодо генерального консульства Польщі у Луцьку, зокрема і терористичний акт.
З прикрістю довідався про пошкодження угорського прапора неподалік Берегова.Рішуче засуджую цей акт вандалізму.Робимо все, щоб знайти винних— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 квітня 2017 р.