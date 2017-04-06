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Вандали пошкодили угорський прапор на Закарпатті – П.Клімкін

Київ • УНН

 • 8341 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Неподалік Берегового на Закарпатті вандали пошкодили прапор Угорщини. Про це у своєму мікроблозі Twitter написав Міністр Закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

"З прикрістю довідався про пошкодження угорського прапора неподалік Берегова. Рішуче засуджую цей акт вандалізму",- написав П.Клімкін.

Він додав, що Україна робить все, щоб знайти винних.

Як повідомляв УНН, у ніч на 29 березня невідомі стріляли в приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку.

У Службі безпеки України заявили, що слідство розглядає декілька версій інциденту щодо генерального консульства Польщі у Луцьку, зокрема і терористичний акт.

З прикрістю довідався про пошкодження угорського прапора неподалік Берегова.Рішуче засуджую цей акт вандалізму.Робимо все, щоб знайти винних

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 квітня 2017 р.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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