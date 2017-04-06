Вандалы повредили венгерский флаг на Закарпатье - П.Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Неподалеку Берегового на Закарпатье вандалы повредили флаг Венгрии. Об этом в своем микроблоге Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"С сожалением узнал о повреждении венгерского флага неподалеку Берегово. Решительно осуждаю этот акт вандализма", - написал П.Климкин.
Он добавил, что Украина делает все, чтобы найти виновных.
Как сообщал УНН, в ночь на 29 марта неизвестные стреляли в помещение Генерального консульства Польши в Луцке .
В Службе безопасности Украины заявили, что следствие рассматривает несколько версий инцидента в отношении генерального консульства Польши в Луцке, в том числе террористический акт.
С сожалением узнал о повреждении венгерского флага неподалеку Берегова.Ришуче осуждаю этот акт вандализму.Робимо все, чтобы найти виновных- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 апреля 2017