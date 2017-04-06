Вандалы повредили венгерский флаг на Закарпатье - П.Климкин

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 100221 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 115664 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 174332 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 127807 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 123569 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116363 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106412 просмотра

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Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107457 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103878 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Вандалы повредили венгерский флаг на Закарпатье - П.Климкин

Вандалы повредили венгерский флаг на Закарпатье - П.Климкин

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Неподалеку Берегового на Закарпатье вандалы повредили флаг Венгрии. Об этом в своем микроблоге Twitter написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

"С сожалением узнал о повреждении венгерского флага неподалеку Берегово. Решительно осуждаю этот акт вандализма", - написал П.Климкин.

Он добавил, что Украина делает все, чтобы найти виновных.

Как сообщал УНН, в ночь на 29 марта неизвестные стреляли в помещение Генерального консульства Польши в Луцке .

В Службе безопасности Украины заявили, что следствие рассматривает несколько версий инцидента в отношении генерального консульства Польши в Луцке, в том числе террористический акт.

С сожалением узнал о повреждении венгерского флага неподалеку Берегова.Ришуче осуждаю этот акт вандализму.Робимо все, чтобы найти виновных

- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 6 апреля 2017

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