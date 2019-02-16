Вандали пошкодили меморіальний комплекс солдатів Другої світової війни
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Вчора, 15 лютого, близько 08:30 до Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшло повідомлення про пошкодження меморіального комплексу в селі Семенівка Мелітопольського району. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Запорізької області.
На місці події працювала слідчо-оперативна група відділу поліції.
Поліцейськими встановлено, що невідомі з меморіального комплексу, де поховані солдати, які загинули у Другій світовій війні при визволені міста Мелітополь від німецько-фашистських загарбників, викрали металеву секцію огорожі та пошкодили металеву зірку "Вічного вогню".
На даний час з’ясовуються усі обставини події та вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.297 (наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до семи років позбавлення волі.
Як повідомляв УНН, на Житомирщині чоловік вчинив наругу над державним прапором України.