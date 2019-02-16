Вандалы повредили мемориальный комплекс солдат Второй мировой войны
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Вчера, 15 февраля, около 8:30 в Мелитопольский отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Запорожской области поступило сообщение о повреждении мемориального комплекса в селе Семеновка Мелитопольского района. Об этом сообщили УНН в пресс-служубе полиции Запорожской области.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции.
Полицейскими установлено, что неизвестные из мемориального комплекса, где похоронены солдаты, погибшие во Второй мировой войне при освобождены города Мелитополь от немецко-фашистских захватчиков, похитили металлическую секцию ограждения и повредили металлическую звезду "Вечного огня".
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия и принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению уголовного преступления.
Открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от четырех до семи лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, в Житомирской области мужчина совершил надругательство над государственным флагом Украины.