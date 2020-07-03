Вандали осквернили статую Русалоньки в Копенгагені через расові питання

Повідомляється, що на пам’ятнику Русалоньки з’явився напис “racist fish” (расистська риба). Поліцейські вивчають зібрані на місці події докази, аби прийняти рішення щодо розслідування.

Зазначається, що попри те, що кожен рік цю статую відвідує один мільйон туристів, вона була розмальована, збита зі свого постаменту і двічі обезголовлена, серед тих, хто завдавав їй шкоди в минулому, були активісти, які виступали проти китобійного промислу і прихильники демократії.

Нагадаємо, вандали осквернили єврейський цвинтар у Словаччині.