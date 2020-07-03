Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене из-за расового вопроса
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Копенгагене памятник героине сказки Ханса Кристиана Андерсена "Русалочка" снова подвергся нападению вандалов. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.
Сообщается, что на памятнике Русалочки появилась надпись “racist fish” (расистская рыба). Полицейские изучают собранные на месте происшествия доказательства, чтобы принять решение по расследованию.
Отмечается, что несмотря на то, что каждый год эту статую посещает один миллион туристов, она была расписана, сбита со своего постамента и дважды обезглавлена, среди тех, кто наносил ей вред в прошлом, были активисты, которые выступали против китобойного промысла и сторонники демократии.
Напомним, вандалы осквернили еврейское кладбище в Словакии.