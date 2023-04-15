Валютні резерви Індії підскочили до свого 9-місячного максимуму
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Валютні резерви Індії підскочили до свого 9-місячного максимуму. Про це пише Reuters, передає УНН.
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За даними Резервного банку Індії, валютні резерви країни підскочили до 584,76 млрд доларів за тиждень, що є найвищим показником за дев’ять місяців.
Це на 6,3 мільярда доларів більше, ніж минулого тижня.
Центральний банк втручається в спотовий і форвардний ринки, щоб запобігти різким змінам курсу рупії.
За звітний тиждень рупія піднялася на 0,3% проти долара США. Індійська одиниця торгується в широкому діапазоні від 81,8300 до 82,4550 за долар.
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