Валютные резервы Индии подскочили до своего 9-месячного максимума

Детали

По данным Резервного банка Индии, валютные резервы страны подскочили до 584,76 млрд долларов за неделю, что является самым высоким показателем за девять месяцев.

Это на 6,3 миллиарда долларов больше, чем на прошлой неделе.

Центральный банк вмешивается в спотовый и форвардный рынки, чтобы предотвратить резкие изменения курса рупии.

За отчетную неделю рупия поднялась на 0,3% против доллара США. Индийская единица торгуется в широком диапазоне от 81,8300 до 82,4550 за доллар.

Напомним

В НБУ увидели укрепление гривны.