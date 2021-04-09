Валютні кредити, приватизація та COVID-19: чим Рада займеться на позачерговому засіданні

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 квітня. УНН. На наступному тижні під час позачергового засідання Верховна Рада розгляне, зокрема три законопроекти, що стосуються реструктуризації зобов’язань за валютними кредитами та законопроект щодо приватизації об’єктів великої приватизації. Про це в своєму Telegram-каналі написав народний депутат від "СН" Олександр Качура, передає УНН.

Деталі

Так, Качура повідомив, що на наступному тижні під час позачергового засідання Верховна Рада розгляне 12 законопроектів.

Серед них:

• законопроект № 4543 щодо приватизації об’єктів великої приватизації

• законопроект № 5014 про внесення змін до Розділу ІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)” (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року)

• законопроект № 4636-1 щодо військового поховального ритуалу

• законопроект № 4540 щодо штрафів за порушення самоізоляції

• законопроект № 4210 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення процедур оборонного планування

Також, планується розглянути три законопроекти, що стосуються реструктуризації зобов’язань за валютними кредитами: № 4475, № 4398, № 4399.

“Попри епідеміологічну обстановку в країні, вважаю, що парламент повинен працювати. Але працювати в „дві зміни“ (пленарні та позачергові засідання), на мій погляд, не дуже коректно по відношенню до громадян, які зараз не можуть працювати і їх переміщення в громадському транспорті обмежена”, — зазначив Качура.

Доповнення

Депутат від “Слуги народу” Юлія Гришина повідомляла, що Верховна Рада на наступному тижні повернеться до розгляду земельного законопроекту № 2194, а також проведе два позачергових засідання.

Також весь наступний пленарний тиждень народним депутатам доведеться працювати без буфету.

На минулих пленарних засіданнях народні депутати розглянули лише третину від внесених правок до законопроекту № 2194 щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.

Варто також відзначити, що раніше на цьому тижні партія “Голос” закликала провести позачергове закрите засідання Верховної Ради, щоб заслухати доповіді прем’єр-міністра України Дениса Шмигаль, головнокомандуючого Збройними Силами України Руслана Хомчака і міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

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