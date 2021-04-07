Нардепи весь пленарний тиждень будуть працювати без буфету
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Весь наступний пленарний тиждень народним депутатам доведеться працювати без буфету. Такою інформацією з УНН поділився нардеп від "Слуги народу" Олексій Устенко.
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"Буфет працювати не буде", - розповів він.
Деталі
За словами Устенка, на наступному тижні може відбутися не два, а цілих три пленарних засідання - у вівторок, четвер і п'ятницю.
Як раніше повідомляла депутат від "слуг" Юлія Гришина, на пленарних засіданнях народні обранці продовжать розглядати правки по земельному законопроекту № 2194.
Що було раніше
На минулих пленарних засіданнях народні депутати розглянули лише третину від внесених правок до законопроекту № 2194 щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин.
Варто також відзначити, що раніше на цьому тижні партія "Голос" закликала провести позачергове закрите засідання Верховної Ради, щоб заслухати доповіді прем'єр-міністра України Дениса Шмигаль, головнокомандуючого Збройними Силами України Руслана Хомчака і міністра охорони здоров'я Максима Степанова.