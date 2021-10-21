Вакцинувався депутатською вакциною: нардепи розповіли, чи зробили щеплення від COVID-19

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Переважна більшість нардепів вважають за потрібне вакцинуватися від коронавірусу, та наголошують, що це є відповідальність кожної людини.

“Я вакцинувалася вакциною Moderna. Я вважаю, що це відповідальність кожного з нас”, - заявила народний депутат Ірина Верещук.

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що був першим народним депутатом, який вакцинувався Covishield.

У той же час, народний депутат Сергій Рудик заявив, що щепився “депутатською” вакциною.

Деякі депутати зазначали, що після щеплення хворіли на коронавірус. Як заявив нардеп від “Слуги народу” Олександр Качура, вакцинація від коронавірусу не захищає на 100%, але хвороба переноситься легше.

“Я хворів, вакцинувався, тому що я вважаю, що це не дає 100% (захисту - ред.) так, як кажуть медики, але точно спрощує перебіг самої хвороби”, - додав Качура.

У той же час деякі парламентарі не підтримують вакцинацію, та досі не отримали щеплення.

Наприклад, народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що не вакцинувалася, оскільки після щеплення необхідно взяти три дні вихідних, але кількість роботи цього не дозволяє зробити щеплення.

“Ні, поки що не вакцинувалася. Оскільки треба працювати, і не можна взяти три дні вихідних. Тому треба обрати такі дні, щоб після цього була можливість полежати три дні вдома”, - додала депутатка.

У той же час народний депутат від “опозиційної платформи - за життя” Ілля Кива заявив, що не хоче робити щеплення препаратом, який “до кінця не вивчений”.

“Ні, я не вакцинувався, бо я не бачу достатніх обґрунтувань пускати до свого організму до кінця не досліджені медичні препарати”, - зазначив Кива.

Додамо

Як стало раніше відомо УНН з власних джерел, ​​щоб працювати в Парламенті депутатам, помічникам, журналістам і іншим співробітникам доведеться бути вакцинованими, або показувати ПЛР-тест або антиген-тест зроблений напередодні відвідин ВР, процедуру ще допрацьовують.

Нагадаємо

В Україні зафіксовано вже 2,7 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 20 жовтня, — майже 22,5 тисячі, новий антирекорд з початку пандемії. Госпіталізовано за добу при цьому майже 4,9 тисячі осіб, що менше проти показника попереднього дня. Летальних випадків за добу — рекордних 546.